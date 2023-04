Luciano Ligabue: il 28 aprile uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Riderai'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: venerdì 28 aprile uscirà "Riderai" (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Luciano Ligabue che anticipa l'album di inediti in uscita in autunno. Il brano è scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. Novità nel panorama musicale nazionale: venerdì 28 aprile uscirà "Riderai" (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Luciano Ligabue che anticipa l'album di inediti in uscita in autunno. Il brano è scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.





In occasione dell'uscita, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: il 27 aprile al Largo Venue di Roma e il 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

I due concerti saranno l'occasione per "scaldare i motori" in vista dei due eventi negli stadi che vedranno Ligabue protagonista il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio all'Olimpico di Roma.