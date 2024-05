Treviso, gare di velocità automobilistiche clandestine su strada pubblica: due denunce

Numerosi i giovani assiepati a bordo strada, “spettatori” appassionati delle rischiosissime e sconsiderate manovre, alcuni dei quali registravano un video della gara postato su canali social dove veniva reperito dagli investigatori dell’Arma, “in pattuglia” sul web. L’analisi dei filmati e le escussioni testimoniali permettevano di identificare i presunti conduttori dei mezzi nei due denunciati. Oltre all’Autorità Giudiziaria, le condotte citate saranno poste anche al vaglio della Prefettura di Treviso, con proposta di sospensione della patente di guida.



CASTELFRANCO VENETO (TV) - I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, hanno deferito in stato di libertà per la violazione dell’Art. 9 ter del Codice della Strada (divieto di gareggiare in velocità con veicolo a motore) un 23enne di origini albanesi ed un 20enne italiano (neopatentato).Le indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, hanno consentito di accertare che la notte del 7 aprile scorso, verso le 2.30, in via Brioni di San Vito di Altivole (TV), i due giovani si sfidavano alla guida dei propri autoveicoli, un’Audi ed una Volkswagen, improvvisando una gara, con tanto di “starter”, che si sviluppava per diverse centinaia di metri, interessando entrambi i sensi di marcia di un tratto in curva della strada citata.