Chi è Jack Teixeira, il 21enne accusato di essere la talpa dei documenti top secret Usa

WASHINGTON - L'aviatore 21enne Jack Teixeira è il giovane arrestato e sospettato di essere la talpa di Pentagon Leaks, colui che ha diffuso in rete informazioni top secret riguardanti, tra l'altro, la guerra in Ucraina. Arruolatosi nel 2019, ha lavorato come tecnico informatico presso il supporto tecnologico presso la base dell'Air National Guard a Cape Cod, nel Massachusetts.L'FBI sta indagando sulla vita del giovane, che un amico descrive come patriottico, devoto cattolico, amante delle armi e dubbioso sul futuro dell'America. Nella piattaforma online Discord, dove ha postato le carte top secret, ha usato pseudonimi come “jackthedripper” (Jack the dripper) ed “excalibureffect” (Excalibur Effect).L'identità della talpa è stata svelata per la prima volta dal New York Times, che lo ha individuato attraverso il suo profilo sulla piattaforma di gioco Discord, dove sono stati postati documenti top secret, e altri dettagli digitali, come l'interno della sua casa d'infanzia - postati sui social media nelle foto di famiglia - che coincidono con quelle a margine delle foto dei documenti classificati trapelati.La madre di Teixeira, Dawn, ha confermato l'iscrizione di suo figlio in quel dipartimento e ha detto che recentemente ha lavorato di notte in una base di Cape Cod, cambiando numero di telefono negli ultimi giorni.Non è chiaro come un giovane aviatore nella sua posizione possa avere accesso a documenti così altamente riservati, ma il NYT afferma che i funzionari governativi autorizzati dalla sicurezza spesso li ricevono tramite e-mail quotidiane che vengono poi inoltrate automaticamente ad altre persone.