Arrivano i Nesquik Biscotti per far vivere ai bambini una colazione con il sorriso



Da oltre 50 anni Nesquik è l'alleato dei genitori per garantire ai loro bambini una colazione gustosa e divertente. E oggi, la polvere al cacao più famosa al mondo ha deciso di fare qualcosa di più: rendere omaggio alla colazione di grandi e piccoli con Nesquik Biscotti, un prodotto nato dalla ricerca di Nestlé per stimolare positivamente tutta la famiglia alla colazione del mattino. Da oltre 50 anni Nesquik è l'alleato dei genitori per garantire ai loro bambini una colazione gustosa e divertente. E oggi, la polvere al cacao più famosa al mondo ha deciso di fare qualcosa di più: rendere omaggio alla colazione di grandi e piccoli con Nesquik Biscotti, un prodotto nato dalla ricerca di Nestlé per stimolare positivamente tutta la famiglia alla colazione del mattino.





Il buonumore è da sempre alla base di Nesquik e i nuovi biscotti del marchio di Nestlé si propongono l'obiettivo di offrire ai più piccoli un equilibrato mix di gusto, divertimento e bontà. Da non dimenticare che la colazione mattutina ha l'obiettivo di dare la giusta carica ai bambini per affrontare la giornata all'insegna del sorriso.

I Nesquik Biscotti mantengono volutamente la forma iconica che rimanda alla mitica confezione della polvere al cacao. Sono frollini rettangolari, compatti, con latte fresco 100% italiano e cacao certificato Rainforest Alliance. Il gusto al palato mixa poi l'inconfondibile sapore del cacao di Nesquik, dolce e con note di cannella.

Come riportato esplicitamente nella confezione i Nesquik Biscotti, nel rispetto di una varia e bilanciata nutrizione, hanno il 50% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei frollini più venduti in Italia. *

I Nesquik Biscotti sono stati concepiti al 100% in Italia e sono ispirati alla grande tradizione della colazione italiana. Il mercato dei biscotti rappresenta, infatti, uno dei prodotti più amati dalle famiglie e sono presenti nel 95% delle nostre case.

Ecco perché Nesquik ha voluto sviluppare i propri biscotti in Italia: d'altronde, il buonumore italiano e la grande tradizione biscottiera del nostro Paese hanno permesso lo sviluppo di un prodotto che mira a conquistare la colazione di tutta la famiglia.

Nesquik rappresenta da sempre la risposta concreta alle necessità delle famiglie, capace di offrire molteplici scelte di consumo. E da oggi, con Nesquik Biscotti, completa l'offerta nel mondo della colazione.





* Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia