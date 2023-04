Al via la stagione delle "insalatone": il formaggio come ingrediente per arricchire il gusto della pausa pranzo



Dalle classiche scaglie di Parmigiano Reggiano a un'ampia varietà di tagli innovativi di formaggi duri DOP e non, DalterFood Group offre la soluzione ottimale per tutte le esigenze. Industria alimentare e food service possono trovare il prodotto e il taglio migliori per ogni insalata





Con l'arrivo della bella stagione, le "insalate miste" diventano un vero e proprio must per i consumatori, sia nelle versioni disponibili in retail sia nelle proposte della ristorazione commerciale. Che siano semplici o gourmand, a base di sola verdura o con cereali, le "insalatone" sono spesso impreziosite dall'aggiunta di formaggi. DalterFood Group, grazie all'ampia varietà di formaggi e di tagli e a un servizio consulenziale, è in grado di soddisfare le diverse esigenze di ciascun cliente, affiancando l'industria alimentare e il food service nella scelta della migliore materia prima per arricchire di gusto le più svariate tipologie di insalate.

Di ortaggi, di riso, di pasta, di farro, di pollo: le insalatone si declinano in molte varianti, sia nei menù dei locali sia nella grande distribuzione, nei reparti ortofrutta e nei banchi gastronomia. Il formaggio è uno degli ingredienti caratterizzanti, che contribuisce a rendere una normale insalata un piatto completo e appetitoso, oltre a valorizzare la texture e il gusto.

DalterFood Group, fra i maggiori player del comparto lattiero caseario, Nazionale e internazionale, mette a disposizione dei propri clienti un vasto assortimento di formaggi, stagionati DOP e non, riuscendo a offrire una soluzione per ogni richiesta. Fiore all'occhiello dell'azienda è il Parmigiano Reggiano, frutto di una filiera integrata, controllata e certificata Benessere animale, proposto in diverse stagionature e varianti: convenzionale, Prodotto di Montagna, "solo di Pezzata Rossa Italiana" e Bio.

Molti altri i formaggi in catalogo, come Pecorino Romano e Grana Padano. Grazie alla sua profondità di gamma, DalterFood Group è in grado di fornire proposte adatte anche a chi segue un'alimentazione vegetariana o flexitariana, come lo Spinoro, un formaggio a pasta dura dall'aroma avvolgente prodotto con caglio microbico, quindi non animale, così come il Pastamore.

Altrettanto ampio l'assortimento di tagli e di confezioni: scaglie, nastrine, cubetti, foglie e filetti proposti in confezioni industriali oppure nelle pratiche bustine monodose da inserire direttamente nei kit. Quest'ultima tipologia di packaging, realizzata in plastica 100% riciclabile, risponde al bisogno di sicurezza alimentare e offre un alto contenuto di servizio grazie a una gestione autonoma da parte del consumatore. Ciascun cliente può quindi trovare non solo il formaggio, ma anche il formato e il pack ideali per ogni insalatona, riuscendo a qualificare e ampliare la propria offerta al pubblico.

Una struttura flessibile, una continua attività di ricerca e innovazione e un ascolto attento e meticoloso del cliente consentono di formulare anche soluzioni tailor made.