Vibo, nascondeva 3 etti di marijuana nello zaino: arrestato

VIBO VALENTIA - Procedono senza sosta i servizi della Polizia di Stato di contrasto alla criminalità sul territorio, in città e in provincia, soprattutto tesi al contrasto al traffico di sostanza stupefacente nelle aree maggiormente colpite da tali criticità.Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, nel corso di un servizio di pattuglia nel centro cittadino, notavano un veicolo sospetto transitare lungo la SS18, pertanto hanno proceduto a fermare l’autovettura.Nel corso della perquisizione il passeggero del veicolo si mostrava nervoso e preoccupato, insospettendo i poliziotti, che pertanto hanno proceduto a controllare lo zaino che teneva fra le gambe, rinvenendo all’interno dello stesso sei buste di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 300 grammi. La sostanza, per le particolari modalità di conservazione, si riteneva evidentemente detenuta per la successiva vendita al minuto.All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.