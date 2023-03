Credit Suisse, Bloomberg: raggiunto accordo con Ubs per acquisizione

UBS ha raggiunto un accordo per acquistare Credit Suisse. Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo sarebbe valutato intorno ai 2 miliardi di franchi svizzeri. In precedenza, UBS aveva offerto fino a 1 miliardo di dollari, ma il Credit Suisse aveva rifiutato.Secondo il Wall Street Journal, la banca centrale svizzera offre a UBS una linea di liquidità da 100 miliardi di dollari. In serata è prevista una conferenza stampa del governo elvetico, si ipotizza sul delicato dossier.La prima offerta, poi respinta, è stata annunciata questa mattina al prezzo di 0,25 franchi svizzeri per azione, da pagare in azioni Ubs, ben al di sotto del prezzo di chiusura del Credit Suisse di venerdì di 1,86 franchi svizzeri.Secondo il Financial Times, le autorità svizzere stanno pianificando di modificare le leggi del paese per evitare il voto degli azionisti sull'accordo. La Fed avrebbe dato il suo assenso alla transazione.