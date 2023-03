Versilia: ultimi giorni per il concorso fotografico "Per mare per Terram"



LUCCA - Il mare d'inverno è stato il protagonista indiscusso del concorso fotografico e letterario di GoVersilia "Per mare per Terram", grazie a cui i cittadini e visitatori hanno immortalato, ciascuno con il proprio "sentire", il mare e tutto il territorio nel fascino dei mesi autunnali e invernali. Ora sta per scadere l'ultima possibilità per i partecipanti di inviare le proprie immagini e poesie per il concorso.





È stata una stagione ricca, un inverno "riscaldato" dalla bellezza ma soprattutto dal coinvolgimento tra autore e spettatore grazie alle migliaia di fotografie pubblicate dai fotoamatori che hanno popolato i social anche in questa edizione.

Sono immagini del territorio che ci hanno accompagnato per tutta la stagione fredda con emozioni e momenti unici.

"Le novità della stagione 2022-2023 ci hanno portano a scoprire anche gli angoli nascosti del territorio, al fine di valorizzare oltre all'aspetto culturale anche quello storico della nostra amata terra di Versilia. Saluteremo l’inverno scegliendo i migliori scatti e le migliori interpretazioni. Un ringraziamento sentito a tutti i giurati per tutto il lavoro che svolgeranno per arrivare a decretare i vincitori. La scelta anche stavolta non sarà facile" dice Katia Corfini di GoVersilia, entusiasta insieme ad altri membri del gruppo.

La sezione "Per mare" ha avuto quindi il duplice scopo di mostrare la sua bellezza e di sensibilizzare il rispetto per l’ambiente marino. Gli autori hanno scattato immagini del mare, delle onde e delle attività sportive correlate. La novità che invita a scoprire i dettagli con le foto dei particolari architettonici e di opere d’arte hanno invece raccontato la storia versiliese in uno scatto.

Come lo scorso anno il concorso ha impegnato la giuria anche con la sua sezione letteraria. Gli autori hanno scelto se pubblicare solo le fotografie o se accompagnare le immagini con frasi poetiche partecipando così anche come autori di testi (nuove poesie) o come interpreti di testi nuovi o conosciuti anche registrandole vocalmente ed inviandole al gruppo.