Ucraina: Kiev riceve primi tank da Germania e Regno Unito

L'Ucraina ha ricevuto i suoi primi carri armati britannici Challenger e la Germania ha inviato a Kiev i 18 carri armati Leopard promessi due mesi fa per aiutare a difendersi dall'invasione russa. Mosca ha annunciato che procederà con il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, minacciando poi direttamente gli Usa: "Abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico", ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Patrushev.Le forze russe hanno rapito un totale di 4.390 bambini ucraini rimasti orfani, con un solo genitore o senza cure parentali: lo ha detto in tv il ministro ucraino per il reinserimento dei territori occupati, Irina Vereshchuk, come riportato da RBC-Ucraina. Vereshchuk ha spiegato che i bambini ora si trovano nei territori occupati o in Russia e che il governo di Kiev sta raccogliendo le prove dei rapimenti e delle deportazioni illegali per sottoporle alla Corte penale internazionale (Cpi).