Tv: venerdì 24 marzo in prima serata su Italia 1 il film "Homefront"

Venerdì 24 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda "Homefront" il film con James Franco e Winona Ryder. Venerdì 24 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda "Homefront" il film con James Franco e Winona Ryder.





Phil Brocker è un agente della DEA in profonda crisi da quando, durante un’azione contro una banda di bikers, ha fatto uccidere il figlio di un boss che gli ha giurato vendetta. Phil, rimasto da poco vedovo, decide di ritirarsi in una piccola cittadina di provincia per proteggere la figlia Maddy. Qui la bambina ntra in conflitto con il figlio di una tossicodipendente, sorella del boss della droga locale. Questo scatenerà una serie di ritorsioni contro Brocker e sua figlia fino ad arrivare alla resa dei conti finale.