Spaccio a Modena: terzo arresto in tre giorni

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza un cittadino straniero di 26 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.È il terzo arresto in tre giorni per spaccio ad opera della Squadra Volante. Teatro dei fatti questa volta: il parco Novi Sad. Nel pomeriggio del 14 marzo scorso, una pattuglia, in servizio di controllo del territorio in quella zona, ha notato due persone dall’atteggiamento sospetto nei pressi della rampa, che conduce al parcheggio sotterraneo. Gli agenti, al fine di evitare una eventuale fuga al momento del controllo, hanno richiesto l’ausilio di un’altra Volante, che è sopraggiunta dalla parte opposta.Il 26enne, alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi di un involucro, appoggiandolo a terra, mossa che non è passata inosservata agli agenti. Il pacchetto, all’esito della prova narcotest, è risultato contenere 20,69 grammi di hashish.Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori 27,4 grammi della medesima sostanza stupefacente, oltre a 60 euro in banconote di piccolo taglio nascoste sotto la suoletta delle scarpe.L’indagato, irregolare sul T.N., è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri.