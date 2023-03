Il Consorzio Tutela Vini Montecucco a Vinitaly per celebrare i 25 anni di Denominazione d’Origine

Photo credits: fonte Press Montecucco

Quello di quest'anno sarà un Vinitaly davvero speciale per il Montecucco: in occasione della manifestazione di riferimento dell'universo enologico il Consorzio celebrerà i 25 anni di Denominazione d'Origine con una verticale esclusiva di 9 annate – di altrettante aziende socie -, che hanno segnato la storia della DO, condotta dal wine expert e storyteller di fama internazionale Filippo Bartolotta.





Non solo: proprio durante l'imminente edizione del salone scaligero la Dop amiatina svelerà in anteprima assoluta a buyer, giornalisti, sommelier e winelover il suo nuovo logo, nato da un progetto di restyling sviluppato in collaborazione con IED Firenze, a dimostrare la volontà del Consorzio di guardare avanti pur mantenendosi fedele alle proprie radici e ai principi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.