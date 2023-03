Grazia Di Michele: uscito il video della canzone "Dalle parti del cuore"

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito lunedì 27 marzo 2023 il nuovo Videoclip di Grazia Di Michele dal titolo "Dalle parti del cuore". Il brano con parole e musica della Di Michele è già disponibile dal 13 marzo su tutte le piattaforme streaming e download pubblicato su Madre Terra GDM. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito lunedì 27 marzo 2023 il nuovo Videoclip di Grazia Di Michele dal titolo "Dalle parti del cuore". Il brano con parole e musica della Di Michele è già disponibile dal 13 marzo su tutte le piattaforme streaming e download pubblicato su Madre Terra GDM.





"Il video – racconta Grazia – è stato realizzato da un giovanissimo ragazzo, Fabio Tata, che ho incontrato nella scuola dove insegno a Sora, in provincia di Roma. Mi ha chiesto una mia canzone, voleva regalarmi un video fatto interamente da lui! Subito dopo aver ascoltato il brano ‘Dalle parti del Cuore’ ha chiesto due ore del mio tempo per poterlo girare, e la cosa mi è sembrata talmente buffa ed inusuale che ho acconsentito pur non avendo idea di cosa avesse in testa. Ha dato una sua interpretazione: la paura di lasciarsi andare ad un sentimento, perché in fondo è più facile amare che lasciarsi amare non sapendo mai dove si cade e dove si va".

A soli 3 mesi dall’uscita di Dall’altra parte, Grazia Di Michele a sorpresa torna con una struggente ballata romantica: una melodia ariosa, aperta, che affonda le radici nella tradizione musicale italiana e nello stesso tempo risente dell’influenza dei grandi classici della canzone d’oltreoceano.

Dalle parti del cuore è un brano che parla d’amore senza affidarsi al sentimentalismo, ma andando a investigare con immagini semplici ed efficaci il dualismo tra mente e cuore in un crescendo di intensità e emozione.

"Una storia d’amore vive e si alimenta nella misura in cui si è disposti ad amare e lasciarsi amare. Questa è l’unica strada per potersi ritagliare un angolo di felicità nel rapporto con gli altri e nel mondo. Eppure questi due sentimenti così elementari subiscono forti condizionamenti nella nostra società sempre più spinta verso un narcisismo edonistico. Succede allora che prevalga la paura, il calcolo, il piacere effimero o semplicemente una logica razionale che ci allontana dalle relazioni più pure e naturali" ha dichiarato Grazia Di Michele.