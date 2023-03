Carpi, furto sventato da carabiniere libero dal servizio

CARPI (MO) - A Carpi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 56enne ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso all’interno di un supermercato. Nella circostanza, un militare libero dal servizio, mentre stava acquistando alcuni prodotti all’interno di un esercizio commerciale di Carpi, ha notato un uomo che prendeva dagli scaffali numerose confezioni di parmigiano, rimuoveva gli adesivi antitaccheggio incollati sulle medesime e li nascondeva in alcune borse. Il carabiniere ha allertato la centrale operativa 112 e ha seguito l’uomo, che nel frattempo aveva oltrepassato le casse automatiche, pagando solo alcuni oggetti di poco valore. Fuori dal supermercato, l’uomo però è stato fermato dalla pattuglia intervenuta e dal carabiniere che ha notato il furto poco prima. La refurtiva recuperata è stata successivamente restituita al negozio. La persona arrestata è stata condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.