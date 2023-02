Ucraina: continua l'offensiva di Mosca, Bakhmut accerchiata

Erano presenti il segretario Nato Stoltenberg e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi, che ieri ha incontrato il ministro Tajani. La Gran Bretagna propone una modifica al Trattato atlantico della Nato per proteggere l'Ucraina da future aggressioni russe, garantendo a Kiev un sostegno "a lungo termine".





Intanto il Pentagono annuncia di essersi aggiudicato un contratto da 1 miliardo per la produzione di munizioni destinate a Kiev. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina" il 21 febbraio al Castello Reale di Varsavia. È lo stesso giorno in cui Putin terrà il suo discorso.

KIEV - L'offensiva di Mosca continua: la città di Bakhmut nel Donbass è circondata. Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco: "Noi Davide contro il Golia russo". Scholz chiede l'invio di carri armati in Ucraina. Macron: "Non è il momento di dialogare con Putin".