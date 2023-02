Torino, sassi e calci contro l'auto di Pirlo

Nicolò Pirlo, 19 anni, figlio di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha denunciato sui social di essere stato aggredito. "È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?" ha scritto il giovane in una storia su Instagram, commentando un video in cui si vedono alcuni ragazzi incappucciati.Il video postato sui social da Pirlo dura pochi secondi, nelle immagini si vede uno dei ragazzi incappucciati che si gira verso l'auto del giovane, che procede adagio, e lancia un sasso.Il 19enne fa parte di una squadra di calcio formata da influencer, i New Dreams, che scende in campo per finanziare la Fondazione Marco Simoncelli. La squadra è iscritta a un campionato universitario a Milano.