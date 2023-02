SALERNO - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di circa 74 anni, residente a Salerno, in quanto trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di materiale audio-video di natura pedopornografica.Il Giudice delle Indagini Preliminari, a seguito a seguito della richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il provvedimento cautelativo e disposto l’applicazione degli arresti domiciliari per i fatti contestati.