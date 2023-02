Attacco hacker in corso: colpite aziende e istituzioni italiane

ROMA - Un attacco hacker è in corso in Italia da ieri e sta colpendo una decina di siti di aziende e istituzioni italiane, tra cui ministeri, aziende e banche. L'attacco, che per ora ha causato per lo più interruzioni temporanee, è stato rivendicato dal collettivo hacker filo-russo NoName057: è una risposta, hanno detto, alla visita di Giorgia Meloni in Ucraina.L'attacco è di tipo DDos (Denial of service). Il collettivo ha citato quello del ministero degli Esteri e dell'Interno, dei carabinieri, della banca Bper, del gruppo A2a e del ministero della Difesa. Tra i domini presi di mira ci sarebbero anche quelli del portale carte d'identità, quello del ministero delle Politiche agricole e quello del gruppo Tim. Fonti investigative italiane hanno confermato l'attacco anche se, hanno sottolineato, i sistemi di difesa di aziende e istituzioni sono riusciti a mitigare le conseguenze dell'azione al punto che la maggior parte dei siti è ancora raggiungibile.Su quanto sta accadendo indaga la Polizia postale e delle comunicazioni.