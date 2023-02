Novità Céréal: Gran Cuor di Nocciola senza glutine Céréal

Dopo il successo ottenuto dai nuovi biscotti Cuor di Nocciola e Cuor di Nocciola senza Glutine, Céréal propone il Gran Cuor di Nocciola senza Glutine, una "versione maxi" dell’iconico biscotto, per offrire più gusto e più piacere in un’unica soluzione da portare sempre con sé. Dopo il successo ottenuto dai nuovi biscotti Cuor di Nocciola e Cuor di Nocciola senza Glutine, Céréal propone il Gran Cuor di Nocciola senza Glutine, una "versione maxi" dell’iconico biscotto, per offrire più gusto e più piacere in un’unica soluzione da portare sempre con sé.





Il Gran Cuor di Nocciola Senza Glutine Céréal è composto da una frolla ricca e fragrante, preparata con farina di riso, che avvolge un ricco ripieno di squisita crema alla nocciola e cacao.

E in mezzo al mare di morbida crema spunta un grazioso cuore di frolla, in grado di conquistare i più piccoli e gli inguaribili romantici.

Il momento della ricreazione non è mai stato così dolce, sano e invitante. Da condividere con gli amici di scuola, con l’anima gemella, o da custodire per le pause in ufficio, i Gran Cuor di Nocciola Senza Glutine Céréal hanno la forma e le dimensioni di una classica "crostatina", e sono ideali per concedersi un momento di piacere e di gusto. Con la sua unica consistenza, croccante fuori e morbida dentro, il Gran Cuor di Nocciola Senza Glutine Céréal è proprio una dolce coccola, adatta a tutti! Perché nessuno deve rinunciare alla loro unica bontà.

I Gran Cuor di Nocciola Senza Glutine Céréal sono adatti a tutti perché sono prodotti con la massima cura: senza glutine, senza lievito, senza olio di palma, con olio di girasole alto oleico, contengono esclusivamente aromi naturali.

Proposti nella pratica confezione a "vassoio", i Gran Cuor di Nocciola Senza Glutine sono anche confezionati singolarmente e quindi ideali per chi vuole gustarsi un dolce break fuori casa.

Impossibile resistere alla bontà e al piacere di un "gran biscotto" goloso, dal cuore cremoso di nocciola.





INFORMAZIONI:

Confezione e Prezzi: new GRAN Cuor di Nocciola Senza Glutine: 150g (4x37,5 g) 5,10 € (4 crostatine)

In vendita in farmacia e nei negozi specializzati e su www.nutrishopping.it