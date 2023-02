Infastidisce il proprietario ed i clienti di un ristorante e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

RIMINI - Nelle prime ore del pomeriggio del 26 febbraio 2023 personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale.Alle ore 15.15 una volante veniva inviata in viale Regina Elena presso un esercizio commerciale, poiché al Numero di Emergenza 112 - NUE era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalato un uomo molesto che aggrediva, con toni minacciosi, il proprietario ed alcuni avventori del ristorante.Giunti sul posto, il richiedente indicava ai poliziotti il soggetto in questione, che, ancora lì presente e in un evidente stato psicofisico alterato, continuava con il suo atteggiamento aggressivo che aveva adottato con il proprietario del ristorante ed i clienti, inveendo contro gli agenti intervenuti, tentando di colpirli ripetutamente.Prima di essere tratto in arresto il soggetto veniva portato in ospedale dove, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti, risultava positivo sia all’alcool test con un tasso alcolemico di 3,12 g/L, che agli stupefacenti.In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva portato in Questura e nella data odierna sottoposto al giudizio direttissimo, a seguito del quale gli veniva applicata la misura dell’ obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.Inoltre, il soggetto veniva deferito in stato di libertà per i reati di Oltraggio a Pubblico Ufficiale e Rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.