Il Mascarpone di Brimi in cucina con te

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Dalla panna fresca dell'Alto Adige ricaviamo un formaggio fresco che è quasi una crema: il mascarpone. Perfetto per dare un tocco d'eleganza agli antipasti, questa crema di mascarpone è inoltre indispensabile per tanti dolci al cucchiaio ‒ il tiramisù in primis.





Grazie alle sue caratteristiche del tutto simili a quelle di una crema, questo mascarpone è delizioso da gustare al naturale o come alleato nella preparazione di squisiti dessert. Il mascarpone di Brimi è disponibile in diversi formati: 250 g, 500 g e 2000g.

Il latte crudo alla base di questo prodotto proviene dai masi dell’Alto Adige in cui viene impiegato esclusivamente foraggio non geneticamente modificato.

Tutti i prodotti Brimi sono realizzati con il latte 100% dell’Alto Adige senza OGM proveniente dai piccoli e incontaminati masi di montagna, dove i soci-contadini di Brimi allevano il bestiame con cura e attenzione in poche unità.

Nata nel 1969 grazie alla fusione della piccola Latteria Sociale di Sciaves con la Centrale del latte di Bressanone, Brimi – Centro Latte Bressanone rappresenta oggi una delle principali realtà nazionali, e non solo, nella produzione lattiero-casearia, attestandosi quale unica azienda in Alto Adige specializzata nella produzione di mozzarella. La qualità e l’eccellenza sono per Brimi uno standard irrinunciabile che inizia sin dalle primissime fasi della filiera: dalla raccolta del latte presso i 1.100 soci-contadini fino al prodotto finito. In questo modo la materia prima appena munta viene lavorata in giornata, garantendo prodotti sempre freschissimi, realizzati con il latte 100% Alto Adige No OGM.