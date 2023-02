Gruppo Eurovo: quando l’uovo diventa un vero alleato della bellezza

Photo credits: fonte ufficio stampa Omnicom PR Group

"Siamo quello che mangiamo". Una verità assoluta che si riferisce non solo alla salute, ma anche alla bellezza. Le scelte che si fanno a tavola influenzano, infatti, non solo il buon funzionamento dell'organismo ma anche l'aspetto delle unghie, dei capelli e della pelle. Ecco allora che mantenere un'alimentazione sana ed equilibrata diventa quasi una nuova forma di skincare che, oltre all'idratazione quotidiana e alla cosmesi, prevede l'assunzione con costanza di alimenti dalle preziose proprietà, come le uova e gli ovoprodotti. Gruppo Eurovo, leader di mercato nel settore, da sempre conduce un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per rendere l'uovo ancora più completo e prezioso per contribuire al benessere olistico delle persone.





"A volte ce ne dimentichiamo ma avere pelle, capelli e unghie sani non è solo un fattore estetico ma anche un indice di salute perché riflette un equilibrio interiore. A tal proposito le uova contengono alcune sostanze particolarmente preziose come zolfo, vitamina B12, biotina e vitamina D" afferma la Dottoressa biologa nutrizionista Martina Donegani. "Nutrienti che sono utili anche per la massa muscolare, altro elemento essenziale per avere un corpo non solo piacevole esteticamente, ma anche in salute".

Le uova sono, infatti, un’ottima fonte di proteine nobili (contenute sia nel tuorlo sia nell’albume, che è costituito quasi esclusivamente da acqua e proteine), che sono importanti per mantenere una buona massa muscolare, ma anche di vitamine e minerali che stimolano la produzione di cheratina, la proteina costituente dei capelli e delle unghie e responsabile della loro forza e robustezza. Il tuorlo d’uovo è infatti un "integratore naturale" di vitamina B8 (biotina) che contrasta anche l’eccessiva produzione di sebo, ma anche di zolfo, noto anche come "minerale della bellezza" poiché particolarmente importante per la stimolazione, appunto, della cheratina. Tutti nutrienti che vengono potenziati, ad esempio, nell’albume le Naturelle Vita: il primo albume funzionale sul mercato "buono da bere". Confezionato in una pratica bottiglietta in PET da 250 g, è un vero concentrato di benessere poiché è arricchito con Vitamina H, D e Zinco ed ha zero grassi, zero zuccheri, e ben 25g di proteine per 250 g. Le Naturelle da allevamento all’aperto senza uso di antibiotici, invece, grazie all’apporto dei raggi solari e ad una specifica dieta delle galline, sono una ricca fonte di vitamina D, anch’essa utile per stimolare la produzione di cheratina.

Inoltre, un uovo medio di gallina contiene 2 mcg di vitamina B12, che tra le sue numerose funzioni contrasta anche l’invecchiamento cellulare, ma anche molti grassi "buoni" indispensabili per il nostro benessere, soprattutto i famosi Omega 3 che, oltre a favorire il buon funzionamento del nostro organismo, aiutano a controllare la produzione di sebo, evitando la proliferazione di batteri che possono favorire l’acne. Gli Omega 3 sono grassi che il nostro organismo non produce e che perciò è indispensabile assumere attraverso la dieta, con gli alimenti che ne sono naturalmente ricchi come il pesce azzurro o con alimenti che ne sono arricchiti come le Naturelle Vita ricche di Omega 3, le uova con la marcia in più. 100 grammi di prodotto, ovvero circa due uova, apportano infatti almeno 190 mg della somma di EPA e DHA, pari al 75% della quantità giornaliera raccomandata (250 mg).

"Le uova sono una delle componenti più importanti della nostra alimentazione. Attraverso un costante lavoro di Ricerca & Sviluppo partiamo da una materia prima semplice ma straordinaria per arrivare a prodotti sempre nuovi e importanti per la nutrizione e la salute delle persone. È proprio così che nascono prodotti innovativi come le Naturelle Vita, le Naturelle da allevamento all’aperto ricche di vitamina D e l’albume d’uovo le Naturelle nei pratici formati brik e bottiglia. Prodotti che ci dimostrano quanto le potenzialità delle uova siano infinite se si è capaci di coglierle mossi da una forte spinta all’innovazione" dichiara Federico Lionello, Direzione Commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

Seguire una dieta varia e che contenga cibi ricchi di questi nutrienti è quindi fondamentale, mantenendo le giuste frequenze di consumo degli alimenti. "Per quanto riguarda le uova intere, le Linee Guida consigliano un consumo anche di 4 uova a settimana (una quantità adeguata anche per avere dei buoni benefici per pelle e capelli), mentre l’albume si può consumare anche con una frequenza maggiore e può essere un valido alleato per il mantenimento della massa muscolare" conclude la dott.ssa Donegani.