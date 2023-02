Casa Sanremo 2023 apre le porte al digital marketing e al web 3

SANREMO (IM) - Dal 5 all’11 febbraio durante il Festival di Sanremo, Casa Sanremo ospiterà una serie di conferenze e interviste dedicate all'innovazione e al marketing. In questa occasione, alcune delle menti più brillanti del mondo dello spettacolo, della tecnologia e del marketing discuteranno dei temi più attuali e importanti del momento. - Dal 5 all’11 febbraio durante il Festival di Sanremo, Casa Sanremo ospiterà una serie di conferenze e interviste dedicate all'innovazione e al marketing. In questa occasione, alcune delle menti più brillanti del mondo dello spettacolo, della tecnologia e del marketing discuteranno dei temi più attuali e importanti del momento.





Tra gli altri saranno presenti anche Fabio Faccin e Luca Faccin, esperti di digital marketing, pubblicità Pay Per Click ed ideatori di PerformancePPC e PerformanceW3B. La loro presenza è un'occasione unica per gli imprenditori e per chiunque sia interessato al futuro del marketing e dell'innovazione.

Fabio e Luca parleranno di come le aziende possono sfruttare da qui ai prossimi anni le opportunità offerte da internet e in particolare dal web 3 e dalla blockchain per innovare i propri prodotti, raggiungere nuovi mercati e aumentare la propria visibilità. I due consulenti sono esperti in questo campo e hanno lavorato con successo con molte aziende di diverse dimensioni e settori.

"Siamo entusiasti di partecipare a Casa Sanremo e di condividere la nostra esperienza nel campo del marketing digitale con gli altri ospiti e imprenditori illuminati che ne prenderanno parte" ha dichiarato Fabio Faccin.

"Crediamo che oggi le aziende debbano dominare non solo la presenza nei social network e nei motori di ricerca, ma anche porre lo sguardo al futuro informandosi sul web 3, la blockchain e la crypto economy in quanto queste tecnologie offrono l’opportunità senza precedenti di innovare i propri prodotti e di raggiungere un pubblico più ampio. Siamo felici di discutere di queste opportunità con gli altri partecipanti a Casa Sanremo" ha aggiunto Luca.

Oltre a Fabio e Luca saranno presenti molte altre personalità di spessore che parteciperanno all'evento e discuteranno dei temi più attuali e importanti del momento come Marcello Ascani, Pietro Michelangeli, Luca Mastella, Cosmano Lombardo e molti altri.