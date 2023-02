Appostamenti e minacce alla ex moglie: arrestato

Non appena separati, l’aggressore è stato identificato dalla volante della Polizia immediatamente intervenuta, e addosso gli è stato trovato un grosso taglierino. L’uomo, oltre a non saper giustificare il possesso dello stesso, è stato accompagnato in Questura, dove sono stati eseguiti accertamenti. E' emersoche l’uomo, straniero ed irregolare sul territorio, dopo essere stato condannato in passato per lesioni nei confronti della propria ex moglie, ed aver subito anche un divieto di avvicinamento nei confronti della stessa, aveva recentemente vessato la donna con minacce ed appostamenti sotto casa.





Da quanto verificato dagli agenti, l’aggressione nei confronti dell’uomo era infatti dovuta a motivi di gelosia, nonostante tra la donna e la parte offesa non è stato riscontrato alcun legame. L’aggressore aveva anche scontato un periodo di carcerazione per le violenze commesse nei confronti della donna, e per quanto accaduto, gli agenti della Questura avevano tratto in arresto l’uomo, deferendolo alla Procura della Repubblica di Lodi per atti persecutori nei confronti della ex moglie e del proprio vicino di casa, nonché per le lesioni inferte a quest’ultimo, che al termine della colluttazione ha lamentato anche una frattura della mano.





L’uomo è stato anche denunciato per il porto ingiustificato di un oggetto da taglio. Il GIP ha convalidato l’arresto ed ha sottoposto l’ uomo agli arresti domiciliari.

LODI - Nella mattinata di alcuni giorni fa la sala operativa della Questura di Lodi ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un agente fuori servizio che assisteva ad una colluttazione tra due uomini nei pressi della scuola A. Volta. L’agente è intervenuto immediatamente per separare i due uomini, uno dei quali sovrastava l’altro, aggredendolo con violenza quando era ormai a terra.