Loano, arrestato un altro complice della rapina in Piazza delle Nazioni

SAVONA - Nel pomeriggio odierno, a Loano, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un diciannovenne di origine marocchina, pregiudicato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Savona,Il giovane è ritenuto responsabile della rapina avvenuta 31 gennaio scorso a Savona, in piazza delle Nazioni, in concorso con altri tre ragazzi – un maggiorenne e due minorenni – arrestati subito dopo i fatti, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre cercavano di darsi alla fuga.Il ragazzo è stato individuato e denunciato, dalla Squadra Mobile, dopo una rapida indagine che ha permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.A seguito della denuncia, nei confronti del giovane, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare agli “arresti domiciliari”, eseguita oggi.Sono in corso le indagini nei confronti degli ultimi due presunti responsabili della rapina.Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.