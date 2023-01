KIEV - Il presidente russo Vladimir Putin nomina il capo di stato maggiore Gerasimov al comando delle forze russe impegnate in Ucraina. Mosca "sta attuando molti cambiamenti", commenta la Casa Bianca. La battaglia in corso per il controllo di Soledar e Bakhmut è la "più sanguinosa" dall'inizio dell'invasione, secondo Kiev.Intanto il gruppo russo Wagner afferma di aver ritrovato il corpo senza vita di uno dei due volontari britannici dichiarati dispersi.