Ucraina: nuovo anno sotto i raid a Kiev. Zelensky: "Nel 2023 auguro vittoria"

KIEV - Esplosioni a Kiev, nella regione di Kharkiv, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia dopo che le sirene di allarme hanno suonato in tutta l'Ucraina. Secondo Kiev le forze russe hanno lanciato 20 missili sull'Ucraina, di cui 12 sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina. Esplosioni sono state udite anche all'aeroporto di Dzhankoi, nel nord della Crimea. Cinque navi da guerra russe sono di stanza nel Mar Nero e sono pronte per il combattimento, ma nessuna di esse è dotata di missili, hanno annunciato le forze navali ucraine su Telegram, come riportato da Ukrinform."E' stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno, pronunciato circondato da militari.La Cina "è pronta ad intensificare la cooperazione strategica con la Russia" in una situazione internazionale "complicata e tutt'altro che univoca". Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro online con Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass. "Manteniamo le nostre posizioni. Ci sono anche aree del fronte dove stiamo lentamente avanzando. Ringrazio tutti i nostri soldati che garantiscono questo. Siete dei veri eroi!". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale.