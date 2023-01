Ucraina: missili russi su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

Drop of light/Shutterstock

KIEV - A Kiev si sono sentite almeno tre esplosioni: le autorità locali hanno riferito di un attacco missilistico russo contro infrastrutture critiche nella capitale ucraina, riferisce il Kyiv Independent. Non si conosce ancora l'entità dei danni e per il momento non si registrano feriti o vittime.Mosca annuncia la conquista di Soledar, ma Kiev nega. Secondo il ministero della Difesa russo, l'assalto finale alla città è stato effettuato "con successo dai volontari Wagner". Le autorità di Kiev ribattono: “La battaglia continua”.Nel frattempo, la viceministra degli Esteri dell'Ucraina, Emine Dzhaparova, ha detto al Consiglio di sicurezza dell'Onu: "Credo che sia nostra comune responsabilità ripristinare la pace e la giustizia", difendendo la proposta di Zelensky e chiedendo maggiori sanzioni alla Russia. "L'Ucraina rifiuta ogni realistica mediazione", risponde l'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzia, "e la sua iniziativa di pace è solo propaganda".