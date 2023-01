Lecce, 17enne pestato in birreria: chiusa per 20 giorni

GALATONE (LE) - Nel corso di serrati controlli amministrativi presso attività commerciali situate nel territorio di Nardò e Galatone tenutisi luogo durante le festività natalizie, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce unitamente al Commissariato di P.S. di Nardò hanno notificato ed eseguito il decreto ex art. 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore della Provincia di Lecce, che dispone la chiusura e sospensione della licenza per 20 giorni di una nota birreria ubicata nel comune di Galatone.Le motivazioni che hanno determinato il provvedimento risiedono negli episodi delittuosi verificatisi nel periodo festivo, all’interno del locale o nelle immediate pertinenze dello stesso.Dalle indagini è stato rilevato che tali episodi risultavano gravemente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, ed hanno pertanto indotto il Questore di Lecce ad adottare il provvedimento inibitorio in questione al fine di evitare il verificarsi di ulteriori violazioni accertatone il carattere di gravità ed allarme per i cittadini.