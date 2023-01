Ucraina: missile russo colpisce condominio a Kharkiv, un morto e 3 feriti

Drop of Light/Shutterstock

KIEV - Un missile russo è caduto ieri sera su un condominio dell'ucraina Kharkiv, causando almeno un morto e 3 feriti. Il presidente ucraino Zelensky chiede armi ancora più potenti all'Occidente, partendo da missili a lunga gittata. La Russia intanto reintroduce a scuola l'addestramento militare.La Russia sta preparando una nuova ondata di offensive per il 24 febbraio, esattamente un anno dopo l'inizio dell'invasione, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza dell'Ucraina, Oleksii Danilov.L'Ucraina "ha bisogno di missili a lungo raggio per fermare il terrore russo". Lo ha ribadito - come riporta il Kiev Independent - il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, sottolineando che i missili Himar attualmente utilizzati da Kiev hanno una gittata di 80 chilometri e non possono raggiungere molte delle zone occupate dai russi.Secondo Kiev, i missili a lungo raggio sono necessari per impedire ai russi di posizionare i loro lanciamissili lontano dalla linea del fronte e distruggere le città ucraine.