Nepal, aereo con a bordo 72 passeggeri si schianta su zona abitata

Un aereo con 72 persone a bordo è precipitato in Nepal, schiantandosi contro una zona abitata. Ci sono decine di morti, ma ci sono anche alcuni sopravvissuti. "Finora abbiamo recuperato 29 corpi e abbiamo anche inviato alcuni sopravvissuti in ospedale per cure", ha detto all'agenzia di stampa AFP Gurudatta Dhakal, assistente capo del distretto di Kaski. Le 72 persone a bordo dell'aereo erano morte.L'aereo precipitato è un ATR-72 della Yeti Airlines: è precipitato a Pokhara, nel distretto di Kaski, circa 200 km a nord-ovest di Kathmandu.C'erano diversi stranieri sull'aereo, tra cui cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani. Al momento non ci sono segnalazioni di italiani a bordo.L'ATR-72, in arrivo da Kathmandu, si è schiantato in un'area edificata tra il vecchio aeroporto di Pokhara e il nuovo aeroporto internazionale della città recentemente aperto.