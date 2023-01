I sapori della montagna a casa con il Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer

La stagione fredda non sempre è sinonimo di malinconia, anzi! Basta poco per renderla calda e vivace con piatti fumanti dal sapore avvolgente. Tra questi, impossibile non citare il Gulasch, grande classico invernale e ottimo comfort food perfetto in ogni occasione. Per valorizzare al meglio il gusto della ricetta tradizionale a base di spezzatino, è fondamentale però utilizzare il condimento giusto. La stagione fredda non sempre è sinonimo di malinconia, anzi! Basta poco per renderla calda e vivace con piatti fumanti dal sapore avvolgente. Tra questi, impossibile non citare il Gulasch, grande classico invernale e ottimo comfort food perfetto in ogni occasione. Per valorizzare al meglio il gusto della ricetta tradizionale a base di spezzatino, è fondamentale però utilizzare il condimento giusto.





Il Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer è pensato a questo scopo: rendere i piatti ancora più saporiti e succulenti. Segreto per esaltare primi e secondi piatti, è apprezzato non solo in virtù del suo intenso profumo di montagna, ma anche della sua consistenza morbida e gradevole.

Frutto di un’accurata selezione delle materie prime e di una lavorazione lenta e delicata, il Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer regala un’atmosfera calda e confortevole. A base di verdure e spezie di prima scelta, è l’opzione ideale anche per chi vuole arricchire il sapore di primi e secondi piatti vegetariani a base di seitan o tofu. È squisito in abbinamento alla polenta, al riso e perfino al minestrone per renderlo più denso e corposo.

Pronto in pochi minuti, versatile e buono per tutti perché privo di glutine e di lattosio, certificato VEGAN e inoltre privo di grassi idrogenati e di glutammato monosodico aggiunto.

Il Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer è il segreto per regalare a ogni piatto un tocco unico, da vero chef.





Modalità d’uso





- Spezzatino all’Ungherese: tagliate a pezzi 500g di carne (manzo, maiale) e fatela rosolare in olio e/o burro con una cipolla tritata. Aggiungete poi 50g di Gulasch sciolto in 500ml d’acqua fredda. Fate bollire fino a che la carne sia cotta e la salsa abbia raggiunto la densità voluta aggiungendo, se occorre, acqua o brodo.

- Würstel con gulasch: stemperate 50g di Gulasch in 500ml di acqua, mettete sul fuoco e fate bollire per 20 min. Aggiungete la quantità di würstel desiderata e fateli cuocere nella salsa per 5 min. Anziché interi, potete aggiungere i würstel tagliati a rondelle assieme a patate lessate e far cuocere tutto assieme per 10 min, controllando la densità del sugo.

- Altri usi: il Gulasch, stemperato in 500ml d’acqua, è ottimo aggiunto al coniglio o al pollo dopo averli ben rosolati. Aggiunto ai minestroni di verdura, addensa e aromatizza.





Prezzo consigliato





Preparato per Spezzatini e Gulasch Bauer, busta 50 gr, 2,20 euro.