Gastronomia: lo strudel di mele di Koch

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari



Grazie a Koch è possibile assaporare lo Strudel direttamente a casa propria. Fragrante, sano e buonissimo, lo Strudel di mele è il dolce tipico dell'Alto Adige che racchiude nel dolce abbraccio della pasta sfoglia un ripieno di mela, cannella e uvetta.





Koch, azienda altoatesina specializzata nella produzione di prodotti surgelati di alta qualità, lo propone proprio come da tradizione seguendo la ricetta tradizionale, senza l’aggiunta di additivi e conservanti e utilizzando solo ingredienti del territorio, come le mele dell’Alto Adige.

È sufficiente infornare il prodotto ancora surgelato, cuocerlo su una teglia per circa 35-40 minuti nel forno di casa, cospargerlo di zucchero a velo e a piacere aggiungere una spruzzata di cannella. Sarà perfetto da gustare a colazione, come merenda golosa o come dolce a fine pasto!

Lo Strudel di mele di Koch è disponibile nei supermercati nel reparto surgelati nella confezione da 600g.