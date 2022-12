Tv: sabato 3 dicembre in prima serata su Italia 1 il film "Kung Fu Panda 2"



Sabato 3 dicembre, in prima serata su Italia 1 appuntamento con "Kung Fu Panda 2", il film d'animazione targato DreamWorks e diretto da Jennifer Yuh.





Po, diventato Guerriero Dragone, vive proteggendo la Valle della Pace con i suoi amici e compagni maestri di kung-fu, i temibili Cinque Cicloni. Ma la sua nuova vita è scossa da Shen, uno spaventoso criminale, che ha in mente di utilizzare un’arma segreta per conquistare la Cina e distruggere il kung fu. Po sarà costretto a scavare nel passato per scoprire le proprie origini misteriose e tirar fuori così la forza necessaria a fronteggiare il nemico.