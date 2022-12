Russia, Brittney Griner torna libera

La Griner era stata arrestata in aeroporto mentre era in procinto di lasciare il Paese sovietico, con l'accusa di traffico di stupefacenti in quanto trovata in possesso di olio di hashish.

- È stata liberata dopo 9 mesi di prigionia in Russia la 32enne cestista americana Brittney Griner. La svolta è avvenuta con l'accordo tra Mosca e Washington per lo scambio di prigionieri con Viktor Bout, trafficante d'armi che avrebbe dovuto scontare una condanna a 25 anni negli Usa, che potrà tornare a Mosca.