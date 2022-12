Times: Zelensky è l'uomo dell'anno

"Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso. Si è diffuso attraverso la leadership politica ucraina nei primi giorni dell’invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi. Se questa sembra una cosa naturale da fare per un leader durante una crisi, considerate un precedente storico”. Con queste parole il giornale statunitense Times ha nominato il presidente ucraino uomo dell'anno.Il leader ucraino ha superato la concorrenza di Xi Jinping, del miliardario MacKenzie Scott e del politico statunitense Liz Cheney.