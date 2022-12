Renzo Rubino: dal 23 dicembre feste in musica con il suo "Porto il Natale - Tour in Salotto"

(Ansa)

Una bellissima iniziativa musicale in questo periodo di festività natalizie: dal 23 dicembre fino a metà gennaio Renzo Rubino intraprenderà un viaggio lungo tutta l'Italia con "Porto il Natale - tour in salotto", il suo nuovo progetto live fuori dagli schemi. Una bellissima iniziativa musicale in questo periodo di festività natalizie: dal 23 dicembre fino a metà gennaio Renzo Rubino intraprenderà un viaggio lungo tutta l'Italia con "Porto il Natale - tour in salotto", il suo nuovo progetto live fuori dagli schemi.





Se in questi anni Rubino, il cantautore pugliese e ideatore del festival del mare Porto Rubino, ci ha abituati alle performance nelle location marittime del suo festival, con Porto il Natale l'artista sovverte le regole, realizzando ancora una volta un progetto unico nel suo genere: palcoscenici di questa nuova avventura musicale saranno i salotti e i luoghi del cuore di quanti seguono con affetto Renzo e hanno deciso di mettere a disposizione uno spazio intimo ed esclusivo, diventando a tutti gli effetti dei piccoli promoter di uno spettacolo senza precedenti.

A queste si aggiungono alcune particolari location come la casa di riposo "L'Ulivo" di Taranto e la casa circondariale di Brindisi, che ospiteranno Renzo e la sua tastiera per allietare coloro che per, differenti motivi, non possono condividere coi propri cari la gioia del Natale. Partecipare ai live di Porto il Natale sarà gratuito.