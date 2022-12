Raccolta doni. Rossana Rodà: "Bisogna stare vicino ai piccoli e ai giovani perché sono il futuro"

Anche quest’anno, come di consueto, avviene la raccolta doni per i piccoli che trascorreranno le loro festività lontani da casa. Oggi incontriamo a Bari il Presidente di Asigitalia, Rossana Rodá, in visita istituzionale nella nostra città la quale, sempre con gentilezza e disponibilità, evidenzia l’importanza di stare vicino ai piccoli e ai giovani perché sono il futuro. Anche quest’anno, come di consueto, avviene la raccolta doni per i piccoli che trascorreranno le loro festività lontani da casa. Oggi incontriamo a Bari il Presidente di Asigitalia, Rossana Rodá, in visita istituzionale nella nostra città la quale, sempre con gentilezza e disponibilità, evidenzia l’importanza di stare vicino ai piccoli e ai giovani perché sono il futuro.





D. Dott.ssa Rodà, le chiediamo: cosa pensa pensa della situazione che si è creata in Parlamento Europeo?





R. Siamo vicini al Natale, viviamo la gioia della nascita del Bambino.





D. Lei non dimentica mai il territorio, pur non vivendo in Italia?





R. Non bisogna mai dimenticare l’inizio del percorso e l’origine. Tornare sempre è fondamentale per ricordare. Io so chi sono, dove mi trovo e spero sempre di essere migliore di ieri. Ritornando alla raccolta doni, ringrazio con viva gioia il Comandante della scuola Teuliè Gianluigi D’Ambrosio, Don Gianni e tutti le istituzioni, amici che hanno dedicato il loro tempo agli altri. Grazie di cuore. I doni saranno consegnati la prossima settimana alla Comunità Casa Accoglienza che ospita bimbi, donne, intere famiglie di profughi, accolgono persone fragili con amore come in una famiglia, rispettando i diritti umani. È una comunità che raggruppa etnie e religioni diverse nel rispetto dei diritti umani.