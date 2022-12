Monza, arrestato responsabile di oltre 40 furti d’auto e condannato a 6 anni di reclusione

MONZA - Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dei c.d. “reati predatori”, nella mattinata di venerdì 17 dicembre, personale della Squadra Mobile di Monza traeva in arresto un cittadino italiano di anni 50 residente in provincia e responsabile di una lunga serie di furti d’auto.In particolare, l’uomo si era reso responsabile di oltre 40 furti d’auto commessi tra il 2014 ed il 2015 nelle province di Monza e Milano, e già tratto in arresto nel 2015 nell’ambito di un’ operazione di polizia che permise di disarticolare un’ organizzazione criminale con l’esecuzione di misure cautelari a carico di oltre 20 persone, dedita ai furti d’auto ed al riciclaggio delle stesse, alimentando una grossa rete clandestina di ricambi d’auto.In coincidenza della condanna definitiva per quei reati, il cinquantenne è stato rintracciato nella mattina del 17 dicembre in un appartamento alle porte di Monza e condotto in carcere dove deve scontare 6 anni di reclusione.