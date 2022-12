Manovra: al via discussione alla Camera, domani voto di fiducia

Alessia Pierdomenico/Shutterstock





Tra le regole varate in commissione, una nuova stretta sul reddito di cittadinanza: sparisce l'offerta di lavoro 'equa'. Arriva invece il reddito alimentare per chi è in povertà assoluta. Lo smart working è prorogato al 31 marzo, ma solo per i fragili. Prorogati al 31 dicembre anche i tempi del Superbonus al 110%. Scompare il tetto dei 60 euro sui Pos, tornano le multe per i commercianti.





18App si sdoppia in due: "Premia il merito e l'equità", dice la Meloni. Il bonus psicologo sale a 1.500 euro e sarà a tempo indeterminato. Sì alla caccia al cinghiale in città. Il Cdm vara il decreto Milleproroghe, via libera alle prescrizioni mediche digitali.

ROMA - La discussione generale sulla legge di Bilancio è iniziata alla Camera dei Deputati con l'intervento della relatrice di maggioranza, Silvana Comaroli. Il testo della manovra, già in ritardo, potrebbe dover tornare in commissione a causa di un emendamento che destina 450 milioni ai Comuni e sarebbe senza copertura.