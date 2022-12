Macerata: il Museo della Tessitura

MACERATA - Nella città di Macerata, si trova un posto davvero emozionante: stiamo parlando del "Museo della Tessitura". Si tratta di un progetto che ha unito in sé il valore artistico, artigianale, culturale e didattico di un’attività così globalmente radicata tale da rappresentare parte del patrimonio dell’ intera società. - Nella città di Macerata, si trova un posto davvero emozionante: stiamo parlando del "Museo della Tessitura". Si tratta di un progetto che ha unito in sé il valore artistico, artigianale, culturale e didattico di un’attività così globalmente radicata tale da rappresentare parte del patrimonio dell’ intera società.





Le stanze che si susseguono oltre l’entrata del laboratorio, raccolgono da molti anni oggetti e memorie di un’arte che è stata capace di testimoniare il progresso culturale dell’uomo nel corso dei millenni.

Il telaio è uno strumento attraverso il quale egli per lungo tempo ha potuto esprimere il proprio mondo interiore, soddisfare il suo bisogno di protezione, entrare in relazione con sé stesso e con l’Altro e intervenire quale soggetto in grado di trasformare cultura e storia. La sua struttura si è andata facendo sempre più complessa in modo direttamente proporzionale allo svilupparsi della capacità cognitiva dell’uomo ed al suo adattamento alle diverse situazioni ambientali.

Abbiamo intervistato GIOVANNA MARIA VARAGONA. Intervista, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.