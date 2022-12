Berlino, esplode acquario con 1500 pesci

L'acquario contenente 1500 pesci tropicali è esploso creando spavento e disagi nell'albergo DomAquarée di Berlino. L'acqua fuoriuscita è arrivata fino al terzo piano dell'albergo e nelle vie circostanti alla struttura, provocando la chiusura della circolazione. Ancora non si capiscono le cause dell'incidente che avrebbe ferito due persone, fortunatamente non in maniera grave, ma al momento si sarebbe esclusa l'ipotesi di attentato. Il giornale tedesco Bild parla di “affaticamento del materiale”.