Turismo e Metaverso: Adele Magnelli e Timothy Jung protagonisti al BTO di Firenze

FIRENZE - Adele Magnelli di ETT Spa, recentemente insignita a Sorrento dal Sindaco Massimo Coppola del premio speciale "Penisola Sorrentina Arturo Esposito" per il contributo offerto al binomio cinema e innovazione, con il lavoro dedicato alla "Divina Commedia in VR: l’Inferno un viaggio immersivo", è stata tra le protagoniste di BTO, la manifestazione fieristica dedicata al turismo e all'innovazione, in corso di svolgimento il 29 e 30 novembre alla Leopolda di Firenze. - Adele Magnelli di ETT Spa, recentemente insignita a Sorrento dal Sindaco Massimo Coppola del premio speciale "Penisola Sorrentina Arturo Esposito" per il contributo offerto al binomio cinema e innovazione, con il lavoro dedicato alla "Divina Commedia in VR: l’Inferno un viaggio immersivo", è stata tra le protagoniste di BTO, la manifestazione fieristica dedicata al turismo e all'innovazione, in corso di svolgimento il 29 e 30 novembre alla Leopolda di Firenze.





"Metaverse: Brave new (or old) world of business" è il titolo del panel a cui è intervenuta la International Project Manager di ETT. Assieme a esperti accademici internazionali, tra cui il Professore Timothy Jung, anch’egli premiato a Sorrento con il prestigioso riconoscimento, e Mariapina Trunfio, si è discusso di metaverso, opportunità e prospettive per il turismo.

La parola chiave di questa edizione di BTO è "Metatourism", sintesi di un programma che comprende 100 eventi tra approfondimenti, workshop e speech futuristici per conoscere le nuove tendenze su tecnologia applicata al travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare. Quattro i topic attorno ai quali si snoda il programma: Hospitality, Food & Wine, Destination, Digital Strategy & Innovation.

Un’iniziativa davvero di altissimo prestigio quella promossa alla Stazione Leopolda di Firenze, che oltre ad una serie di talk tematici ospita anche una serie di spettacolari installazioni.

Un colonnato "parlante" progettato da La Jetée, introduce i visitatori anticipando le aree tematiche della manifestazione grazie alla tecnologia della realtà aumentata, mentre all’interno della Leopolda è possibile fare "conoscenza virtuale" di alcuni tra i principali speaker, tramite il badge identificativo o le rispettive copie "fotografiche" riportate a grandezza naturale su un wall, per ascoltare la presentazione dalla loro viva voce.

"Molte sono le persone che sono attratte da una vacanza virtuale: entro il 2026 molte città avranno una versione propria nel Metaverso. Virtualmente è possibile scoprire sia i posti che non abbiamo ancora visto, ma anche quelli che abbiamo già visitato e rivivere l’esperienza. Immaginare ciò che vogliamo visitare: il turismo virtuale può essere un modo per incrementare il turismo in persona. Nel futuro c’è l’obiettivo di creare un metaverso in cui si possano utilizzare anche i propri sensi, in cui le cose con cui interagiamo si possano assaggiare, se ne possa sentire il sapore, per esempio nel caso della Coca Cola". A trasportarci nel futuro del meta-tourism a BTO – Be Travel Onlife è Emma Chiu, Global Director Wunderman Thompson Intelligence.

L’evento internazionale è stato promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, mentre l’organizzazione è a cura di Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

Molto attese, nel prossimo futuro, le sinergie con la città del Golfo di Napoli che diede i natali al poeta Torquato Tasso che, attraverso il Premio "Penisola Sorrentina" (diretto dal general manager Mario Esposito), si candida ad essere tra i poli turistici del sud a vocazione internazionale più aperti all’innovazione, grazie al lungimirante e proficuo lavoro svolto nel settore del turismo, della sostenibilità e della cultura dalla Amministrazione comunale.