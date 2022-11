Paura nel Mare del Giappone: nuovo missile della Corea del Nord

SEUL - Torna la paura nel Mare del Giappone. La Corea del Nord questa mattina ha lanciato un missile balistico, come riportato dai militari a Seul, secondo l'agenzia di stampa Yonhap. Seoul e Tokyo ritengono si tratti di un modello intercontinentale (ICBM) e, secondo il ministero della Difesa giapponese, il vettore, lanciato intorno alle 10:14 ora locale (le 2:14 in Italia), sarebbe atterrato nella zona economica esclusiva al largo della costa dell'isola di Hokkaido, nel nord del Giappone. La Corea del Sud ha mobilitato i suoi jet stealth F-35A per una serie di esercitazioni di attacco a guida laser dopo l'incidente.Immediate le reazioni internazionali. Il lancio del missile "è assolutamente inaccettabile", ha affermato il premier giapponese Fumio Kishida. Rilevando l'assenza di segnalazioni di danni a navi o aerei, ha confermato che "si ritiene che il missile balistico lanciato dalla Corea del Nord sia atterrato nella nostra area ad economia esclusiva (ZEE) a ovest di Hokkaido". La ZEE si estende fino a 200 miglia nautiche al largo la costa del Giappone.