Modà: il 14 febbraio 2023 uscirà il nuovo singolo dal titolo "In tutto l'universo"

Novità nel panorama musicale nazionale: i Modà scelgono il 14 febbraio, festa degli innamorati, per annunciare l'uscita del nuovo singolo inedito dal titolo "In tutto l'universo". Per quel che riguarda il brano, che sarà disponibile da venerdì 18 febbraio negli store digitali, sarà accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra Francesco 'Kekko' Silvestre, frontman del gruppo, e sua moglie.