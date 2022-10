Conte: ricette centrodestra inadatte e sbagliate

ROMA - Le ricette del centrodestra a guida Meloni "sono inadeguate e sbagliate, ma la maggioranza degli elettori ha accordato loro fiducia e ora sono chiamati a governare. Ho un'idea del nostro sistema politico evidentemente differente da quei leader di partito che ci propongono Draghi o altri supertecnici a oltranza, indipendentemente dal voto dei cittadini". Così Giuseppe Conte in un'intervista rilasciata a Qn."Anche il M5s ha avuto un'importante investitura popolare - prosegue - che ci chiama come forza di opposizione a difendere i diritti dei cittadini e a portare avanti le misure a favore di famiglie e imprese su cui ci siamo impegnati con gli elettori".Quella del Movimento sarà un'opposizione "dura e intransigente. Con questa legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento ma non nel Paese. Non permetteremo loro di portare le lancette dell'orologio indietro di 5 anni cancellando le misure a favore dell'ambiente e quelle contro le disuguaglianze, la corruzione e i privilegi di pochi, varate durante i miei governi".