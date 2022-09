Zero Sei: 'Spine' è un inno alla vita e alla speranza''

“Spine” (etichetta Rumori Digitali/Digital Noises) è il nuovo singolo del cantautore romano Domiziano Cortese (in arte Zero Sei), un brano che richiama ai ricordi del passato e la speranza di un futuro migliore, un inno alla vita e ai sogni.

‘’Ho iniziato a fare musica un po' come tutti negli ultimi tempi – spiega - da solo, in cameretta. Ho pubblicato i primi brani amatoriali sul web, perché credevo e credo ancora che condividere il proprio lavoro sia fondamentale, soprattutto quando è ancora imperfetto.N on sto inventando un genere nuovo e sono ancora alla ricerca di un sound caratteristico, ho le mie parole, le mie idee e tanta voglia di esprimerle’’.

‘’Spine è stato composto come facevo da bambino, coi lego, perdendo le istruzioni e mischiando i pezzi. La prima strofa l’ho scritta di sera, mi era arrivato un messaggio, uno di quelli che sai che deve arrivare e ti fai trovare pronto, ma pronto non sei mai. Non riuscivo a raccontare i dettagli, e allora ci ho girato intorno per immagini, immagini che mi trasmettevano ciò che sentivo per via indiretta.

Un brano ricco di emozioni che ti trasporta in un'altra dimensione: voce malinconica e testo diretto, Zero Sei è un talento da tenere sott'occhio.