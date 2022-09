Tv: mercoledì 28 settembre in prima serata su Italia 1 il film "Trespass"

Mercoledì 28 settembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Trespass”, il thriller diretto da Joel Schumacher con Nicole Kidman e Nicolas Cage. Mercoledì 28 settembre, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Trespass”, il thriller diretto da Joel Schumacher con Nicole Kidman e Nicolas Cage.





Il commerciante di diamanti Kyle Miller e la moglie Sarah vengono presi in ostaggio da alcuni rapinatori nella loro villa. La stessa sorte tocca alla figlia della coppia, assente al momento dell’irruzione, ma che rientra in casa trovando l’intera villa in balia dai malviventi. Si prospetta per i tre una notte di violenza e di segreti che, una volta svelati, porteranno ognuno di loro a trasformarsi in ciò che non avevano mai pensato di diventare, riportando alla luce aspetti oscuri del passato che legano le vite dei criminali con quelle delle vittime.