Renzi: se Meloni premier noi all'opposizione

via Matteo Renzi fb

ROMA - "Se Giorgia Meloni sarà la presidente del Consiglio dei ministri noi saremo all'opposizione. Punto. Ma non perchè io la ritengo un pericolo per la democrazia come la sinistra, ma un pericolo per il portafogli, sì. Sta facendo campagna molto abile cercando di evitarsi problemi o evitare problemi dagli avversari, la demonizzazione che sta facendo il Pd. Io se vince la Meloni rispetto il risultato elettorale". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi.