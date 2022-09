Gas, Von der Leyen: basta ricatti Putin

L'Unione europea, per bocca della presidente della Commissione Ue von der Leyen, si dice pronta al price cap sul gas russo. "Una stupidità che non ha futuro", attacca il presidente russo che annuncia lo stop alla fornitura delle risorse ai paesi che imporranno il tetto sul prezzo a Mosca. Il premier Draghi lavora al nuovo decreto contro il caro-bollette: oggi un primo Cdm.Intanto dall'inizio del mese ci sarà un nuovo metodo per fissare il costo della materia prima: l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, valuterà le oscillazioni non più del Ttf di Amsterdam ma del mercato italiano, noto come Psv e aggiornerà il listino mensilmente e non più ogni tre mesi. Una decisione che impatterà sia su coloro che hanno un contratto con il mercato libero che su chi ancora è legato alle tutele statali.Gli aumenti stanno colpendo anche il carrello della spesa: sono diversi gli alimenti per i quali i prezzi sono già aumentati o che rischiano di aumentare nei prossimi mesi. Secondo Coldiretti, i prodotti per i quali si spenderà di più sono pane, pasta e riso. Ma anche altri settori hanno lanciato l’allarme.